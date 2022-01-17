Надаль уверенно победил на старте Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№5 ATP) уверенно обыграл Маркоса Хирона (№66 ATP) в матче первого круга Australian Open.
Испанец разобрался с соперником в трех сетах. Игра длилась меньше двух часов.
Australian Open. Первый круг
Маркос Хирон (США) – Рафаэль Надаль (Испания) – 1:6, 4:6, 2:6
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Надаль сыграет с победителем матча Янник Ханфманн – Танаси Коккинакис.
Источник — Sport.ua
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