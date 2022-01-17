Надаль уверенно победил на старте Australian Open

Испанец вышел во второй раунд

  • 17.01.2022 08:27
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
Надаль уверенно победил на старте Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№5 ATP) уверенно обыграл Маркоса Хирона (№66 ATP) в матче первого круга Australian Open.

Испанец разобрался с соперником в трех сетах. Игра длилась меньше двух часов.

Australian Open. Первый круг
Маркос Хирон (США) – Рафаэль Надаль (Испания) – 1:6, 4:6, 2:6

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Надаль сыграет с победителем матча Янник Ханфманн – Танаси Коккинакис.

Ранее во второй круг Australian Open вышел Гаэль Монфис.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 17.01.2022 08:37
    0
    А дальше начинается ад, но если Рафа через неё пройдет, может и замахнуться на шлем
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