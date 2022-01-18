Не деньги. Попов рассказал, что братья Суркисы подарили ему на свадьбу

Футболист «Динамо» пригласил на праздник президента клуба и его брата

  • 18.01.2022 15:20
  • 3948 просмотров
  • 1 комментарий
Не деньги. Попов рассказал, что братья Суркисы подарили ему на свадьбу
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

22-летний защитник киевского Динамо и сборной Украины Денис Попов, который женился в минувшем декабре, рассказал о свадьбе, гостями которой стали Игорь и Григорий Суркисы.

«Наверное, самый трогательный момент был, когда кольцами обменивались. И когда жена с папой танцевала последний танец. Весь день был настолько эмоциональным… На словах трудно передать. Это нужно прожить самому, прочувствовать. Словами не описать.

Как ведут себя братья Суркисы, которых я пригласил на свадьбу, в быту? Честно говоря, я сам их в первый раз в таком статусе видел. Они такие же, как обычно. Чуть расслабленные, не в работе. Нормальные, адекватные. Они же тоже люди. Я очень рад, что они пришли, нашли время. Это дорогого стоит. Я проявил со своей стороны уважение, они проявили уважение. Было очень приятно, если честно.

Что подарили? Григорий Михайлович очень красивый тост сказал. Я так кайфанул от него… Своими словами, он сам все сочинил. Такие слова, прямо все в точку, все четко. И это он не взял из Интернета, а сам сочинил. Человек готовился, для него это было важно. И это самый большой подарок от них. Приятный, который запомнился. Он у меня в кожаной папке в сейфе лежит», — рассказал Попов.

В текущем сезоне Попов из-за травмы провел за «Динамо» всего один матч в УПЛ, где забил один гол.

Источник — PRESSING

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 15:22
    -7
    Костолом.
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