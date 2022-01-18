Скрипник летом может покинуть Зарю

У наставника есть предложения из Европы

  • 18.01.2022 14:55
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Скрипник летом может покинуть Зарю
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Наставник «Зари» Виктор Скрипник летом, скорее всего, покинет луганский клуб. По информации источника, у Скрипника, контракт которого заканчивается летом 2022 года, есть предложения от европейских клубов.

«Заря» уже дважды делала наставнику предложение пролонгировать контракт, но Скрипник пока свое решение не озвучил.

Отметим, что ранее была информация о том, что Виктор Скрипник является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ференцвароша».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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