Заря не хочет отпускать Скрипника в другой клуб

В луганской «Заре» отреагировали на возможные переговоры Скрипника с «Ференцварошем». Луганская «Заря» осеннюю часть чемпионата завершила на мажорной ноте, сыграв в 17-м туре УПЛ вничью с киевским «Динамо».

Сразу после ухода команды в отпуск появилась информация о том, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник ведет переговоры с венгерским «Ференцварошем».

В «Заре» знают о том, что у тренера есть контакты с чемпионом Венгрии, а также другими командами из-за рубежа. Однако досрочно разрывать контракт со Скрипником до его окончания (лето 2022 года), по имеющейся информации, «Заря» не планирует. Более того, руководство клуба очень довольно его работой и дважды уже сделало ему предложение продлить действующее соглашение. Однако ответа от тренера о его будущем пока что еще не последовало.

В «Заре» надеются, что, учитывая благоприятную и позитивную атмосферу внутри коллектива, которую создал Виктор Скрипник, тренер продолжит работу в клубе и в следующем сезоне.