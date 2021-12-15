Заря не хочет отпускать Скрипника в другой клуб

Украинский тренер останется в луганском клубе

  • 15.12.2021 10:19
  • 303 просмотра
  • 1 комментарий
Заря не хочет отпускать Скрипника в другой клуб
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

В луганской «Заре» отреагировали на возможные переговоры Скрипника с «Ференцварошем». Луганская «Заря» осеннюю часть чемпионата завершила на мажорной ноте, сыграв в 17-м туре УПЛ вничью с киевским «Динамо».

Сразу после ухода команды в отпуск появилась информация о том, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник ведет переговоры с венгерским «Ференцварошем».

В «Заре» знают о том, что у тренера есть контакты с чемпионом Венгрии, а также другими командами из-за рубежа. Однако досрочно разрывать контракт со Скрипником до его окончания (лето 2022 года), по имеющейся информации, «Заря» не планирует. Более того, руководство клуба очень довольно его работой и дважды уже сделало ему предложение продлить действующее соглашение. Однако ответа от тренера о его будущем пока что еще не последовало.

В «Заре» надеются, что, учитывая благоприятную и позитивную атмосферу внутри коллектива, которую создал Виктор Скрипник, тренер продолжит работу в клубе и в следующем сезоне.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Vitalii_13UA
    Vitalii_13UA, 15.12.2021 10:46
    0
    Скрипник классный тренер для Зари. С тем, что он делает с теми игроками, которые есть. Но, менеджмент клуба ужасный, что Рафаилов, что Оганов. Кому интересно быть в клубе, где нет никаких гарантий по игрокам? (Хотя Бабичу и Маркевичу пох) Но мы о нормальных тренерах. Каждый сезон новая команда... Что могло бы быть, если бы не ублюдочное управление клубом. Можно было бы развить больше сильных игроков, продать за хорошие деньги и жить на это и купить норм игроков... Будет ли это? хз... Хочется надеятся.
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