ШЕВЧУК: «У нас свой бюджет, нам трудно конкурировать с другими командами»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о сложностях работы клуба на трансферном рынке.

«Сейчас в украинском футболе все проснулись и тратят очень большие средства. Нам очень трудно конкурировать с другими командами, но у нас есть свой бюджет, за который не можем выходить. Поэтому ищем тех игроков, которые могли бы нас усилить, и с которыми мы могли бы дальше вместе развиваться», — сказал Шевчук.

Ранее президент клуба сообщил, что «Верес» подпишет английского футболиста.