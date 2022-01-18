ШЕВЧУК: «У нас свой бюджет, нам трудно конкурировать с другими командами»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о сложностях работы клуба на трансферном рынке.
«Сейчас в украинском футболе все проснулись и тратят очень большие средства. Нам очень трудно конкурировать с другими командами, но у нас есть свой бюджет, за который не можем выходить. Поэтому ищем тех игроков, которые могли бы нас усилить, и с которыми мы могли бы дальше вместе развиваться», — сказал Шевчук.
Ранее президент клуба сообщил, что «Верес» подпишет английского футболиста.
Источник — Футбол 1/2/3
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