ШЕВЧУК: «У нас свой бюджет, нам трудно конкурировать с другими командами»

Спортдир «Вереса» поделился мыслями о селекционной работе клуба

  • 18.01.2022 14:31
  • 571 просмотр
  • 1 комментарий
ШЕВЧУК: «У нас свой бюджет, нам трудно конкурировать с другими командами»
© ТК Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о сложностях работы клуба на трансферном рынке.

«Сейчас в украинском футболе все проснулись и тратят очень большие средства. Нам очень трудно конкурировать с другими командами, но у нас есть свой бюджет, за который не можем выходить. Поэтому ищем тех игроков, которые могли бы нас усилить, и с которыми мы могли бы дальше вместе развиваться», — сказал Шевчук.

Ранее президент клуба сообщил, что «Верес» подпишет английского футболиста.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 18.01.2022 14:36
    -1
    ... а на штрафи для "пісающих мальчіков" стаття бюджету закладена?
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