Верес вскоре подпишет англичанина

Президент ровенского Вереса Иван Надеин рассказал о трансферных целях своей команды.
«Нам важно усилиться качественными игроками. Мы, как видите, уже ищем легионеров, потому что понимаем, что украинский рынок нуждается в иностранных игроках.
Англичанин? Мы его ждем на сборах, он приедет в Турцию. Завтра команда на них вылетает, и там присоединятся и англичанин, и еще несколько игроков. Но это будут просмотры. Если он подойдет главному тренеру, мы приступим к подписанию. Будут ли африканцы? Они, возможно, будут совсем молодыми, мы тоже их посмотрим. Но это уже на перспективу», – сказал Надеин.
Источник — Футбол 1/2/3
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