Верес вскоре подпишет англичанина

Президент ровенского клуба рассказал о трансферной политике

  • 18.01.2022 03:58
  • 41 просмотр
  • 0 комментариев
Верес вскоре подпишет англичанина
© ФК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского Вереса Иван Надеин рассказал о трансферных целях своей команды.

«Нам важно усилиться качественными игроками. Мы, как видите, уже ищем легионеров, потому что понимаем, что украинский рынок нуждается в иностранных игроках.

Англичанин? Мы его ждем на сборах, он приедет в Турцию. Завтра команда на них вылетает, и там присоединятся и англичанин, и еще несколько игроков. Но это будут просмотры. Если он подойдет главному тренеру, мы приступим к подписанию. Будут ли африканцы? Они, возможно, будут совсем молодыми, мы тоже их посмотрим. Но это уже на перспективу», – сказал Надеин.

Ранее «Верес» подписал игрока сборной Эстонии.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности