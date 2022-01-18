Верес вскоре подпишет англичанина

Президент ровенского Вереса Иван Надеин рассказал о трансферных целях своей команды.

«Нам важно усилиться качественными игроками. Мы, как видите, уже ищем легионеров, потому что понимаем, что украинский рынок нуждается в иностранных игроках.

Англичанин? Мы его ждем на сборах, он приедет в Турцию. Завтра команда на них вылетает, и там присоединятся и англичанин, и еще несколько игроков. Но это будут просмотры. Если он подойдет главному тренеру, мы приступим к подписанию. Будут ли африканцы? Они, возможно, будут совсем молодыми, мы тоже их посмотрим. Но это уже на перспективу», – сказал Надеин.

Ранее «Верес» подписал игрока сборной Эстонии.