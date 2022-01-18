Интер намерен продлить контракт с капитаном

Самир Ханданович останется в клубе

  • 18.01.2022 14:24
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Интер намерен продлить контракт с капитаном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самир Ханданович

«Интер» намерен предложить новый контракт капитану и основному вратарю команды Самиру Хандановичу. Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Ранее «Интер» подписал голкипера «Аякса» Андре Онана, который присоединится к команде летом в качестве свободного агента. Поэтому Хандановичу, которому летом исполнится 38 лет, чемпионы Италии готовы предложить контракт со снижением зарплаты с 3,5 до 1,5 – 2 миллионов евро в год и статус запасного вратаря.

Ханданович перешел в «Интер» летом 2012 года из «Удинезе». Капитанскую повязку в команде носит с февраля 2019 года.

Источник — Gazzetta dello Sport

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