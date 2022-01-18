Интер намерен продлить контракт с капитаном

«Интер» намерен предложить новый контракт капитану и основному вратарю команды Самиру Хандановичу. Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона.
Ранее «Интер» подписал голкипера «Аякса» Андре Онана, который присоединится к команде летом в качестве свободного агента. Поэтому Хандановичу, которому летом исполнится 38 лет, чемпионы Италии готовы предложить контракт со снижением зарплаты с 3,5 до 1,5 – 2 миллионов евро в год и статус запасного вратаря.
Ханданович перешел в «Интер» летом 2012 года из «Удинезе». Капитанскую повязку в команде носит с февраля 2019 года.
Источник — Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.