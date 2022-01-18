Australian Open. Сестры Киченок сыграют в миксте

Надежда и Людмила узнали, с кем сразятся в первом круге

  • 18.01.2022 13:23
  • 139 просмотров
  • 1 комментарий
Australian Open. Сестры Киченок сыграют в миксте
© Twitter Neal Trousdale

Украинские теннисисты Надежда и Людмила Киченок попали в список участниц парного смешанного разряда Открытого чемпионата Австралии.
 
Надя выступит в дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана, Люда – с Сантьяго Гонсалесом из Мексики.
 
Матчи первого круга с участием украинок 
 
Надежда Киченок (Украина) / Андрей Голубев (Казахстан) – Дарья Юрак (Хорватия) / Рохан Бопанна (Индия)
Людмила Киченок (Украина) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) – Катерина Синякова / Томаш Махач (Чехия)

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 18.01.2022 14:18 (изменен)
    0
    Обожаю микст, ток жалко что Марты и Даяны нет . Но все равно интересно нашли парников такого же уровня как они круг сами, как минимум один нужно проходит, а там как пойдет
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