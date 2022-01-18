Australian Open. Сестры Киченок сыграют в миксте

Украинские теннисисты Надежда и Людмила Киченок попали в список участниц парного смешанного разряда Открытого чемпионата Австралии.
Надя выступит в дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана, Люда – с Сантьяго Гонсалесом из Мексики.
Матчи первого круга с участием украинок
Надежда Киченок (Украина) / Андрей Голубев (Казахстан) – Дарья Юрак (Хорватия) / Рохан Бопанна (Индия)
Людмила Киченок (Украина) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) – Катерина Синякова / Томаш Махач (Чехия)
Источник — Sport.ua
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