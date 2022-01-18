ЯСТРЕМСКАЯ: «Папа отошел в сторону от тенниса, были мысли завершить все»

Даяна призналась, что ей очень сложно справляться со сложившейся ситуацией

  • 18.01.2022 12:37
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  • 2 комментария
ЯСТРЕМСКАЯ: «Папа отошел в сторону от тенниса, были мысли завершить все»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своей команде, а также призналась, что думала о завершении карьеры.
 
- Предсезонку ты проходила в Риме? Кто сейчас входит в твою команду? Кто работает с тобой как тренер?
- Да, я тренировалась в Риме, планировала сыграть два турнира WTA125 во Франции, но за день до первого круга на первом турнире я заболела ангиной очень сильно, и улетела домой восстанавливаться. Затем полетела в Дубай, где проходила тренировочный сбор.
 
У меня сейчас итальянская команда. Тренер по теннису Марко Джирардини – я с ним работала, когда мне было 17 лет. Тренер по фитнесу, который меня ведет, – это тренер Новака Джоковича, Марко Паничи, а ездит со мной по турнирам фитнесс-тренер Андреа Бракальи. Мне нравится моя команда сейчас, не только как тренеры, но и как люди.
 
- Будешь ли ты играть турниры ITF из-за падения в рейтинге, и есть ли кто-то, кто занимается планированием турнирного календаря?
- Безусловно, рейтинг, очки и их защита – все это тоже сказалось на мне. Слишком много думала об этом. Буду проходить этот путь снова, чтобы вернуться туда, где я была. Буду играть там, куда буду попадать. У всех людей бывают падения. Я буду пользоваться возможностями, которые у меня будут.
 
Со всеми проблемными ситуациями и после вынужденной паузы мой папа отошел в сторону от тенниса, а ведь он всегда являлся в нем главным для меня с детства. На это есть тоже свои личные причины, почему так, но могу сказать только то, что в этом виновата именно я. Я часто шла против, я – проблемная дочь. И, как он сказал после моего сегодняшнего матча, сама я не справлюсь, что сейчас я абсолютно в другую сторону иду. Я могу с ним согласиться и, откровенно говоря, были мысли завершить это все, но я не хочу верить в это, не хочу верить в то, что пишут разные люди в соцсетях, что я должна закончить. Нет, я должна справиться с этой ситуацией!
 
- Многие твои сверстницы сейчас уже на виду и находятся в топе рейтинга WTA. Для тебя это добавляет мотивации вернуться на свои позиции или, возможно, полоса неудач навевает какие-то другие мысли? Что для тебя сейчас теннис?
- Я не слежу за другими, у каждого свой путь, каждый получает то, что заслуживает! Черная полоса взлетная, а самолет взлетает против ветра – стараюсь думать об этих словах.
 
Теннис – это не просто игра, это твое внутреннее отражение. Сейчас у меня именно так. Хочу научиться вне зависимости от всего, что происходит, выходить на корт и профессионально держать свой уровень игры. Не важно, проигрываю я или выигрываю, чувствую я игру или не чувствую. Папа мне как-то сказал: «Чемпион - он всегда чемпион. Нет никаких оправданий. Нужно всегда стремиться к лучшему, от души». Посмотрим...

Источник — Большой теннис Украины

(7 голосов)

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Комментарии
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    znak51
    znak51, 18.01.2022 12:58
    +2
    Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Щасти !
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    vittroy
    online
    vittroy, 18.01.2022 13:04
    0
    нуууу, Як би мені не подобалась Ястремська, але щось смислове та думка в їі словах простежується....не геть тупа. Але допінги, гульки, пісні, вечірки..... тут і кращі тренери не допоможуть...
    А чого батько відійшов? Хто знає?
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