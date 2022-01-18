В серединке. Известна оценка Коваленко за матч с Миланом

Украинец отметился ассистом

  • 18.01.2022 12:14
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В серединке. Известна оценка Коваленко за матч с Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче 22-го тура Серии А на последних секундах вырвала волевую победу 2:1 над «Миланом». Решающий гол форвард «Специи» Гьяси забил с передачи Виктора Коваленко.

За этот матч украинский футболист получил оценку 7.0. Больше него получило пять игроков «Специи». Напомним, Коваленко вышел на поле на 80-й минуте встречи.

Лучшим игроком матча стал форвард «Милана» Рафаэль Леау, который получил балл 8.9.

Источник — WhoScored.com

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