Тренер Шахтера: «Будущее Коноплянки? Вскоре ситуация прояснится»

Судьба экс-лидера сборной Украины решится в ближайшее время

  • 18.01.2022 11:33
  • 549 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Шахтера: «Будущее Коноплянки? Вскоре ситуация прояснится»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссацини рассказал о первых днях зимних сборов донецкого клуба, а также высказался о будущем вингера Евгения Коноплянки, который не полетел в Турцию вместе с командой.

«Вместе с тренерским штабом мы решили, что в определенные дни у нас будет только одна тренировка. Обычно это будет обеденное время. С тренировочным процессом все хорошо, ребята сконцентрированы и выполняют все наши требования. Прошло всего два дня сборов, а я вижу, что игроки в хорошей форме. Но это говорит только о том, что они отлично работали во время отпуска.

Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться», - сказал Поссацини.

Напомним, что Евгений Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер» в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне вингер отыграл всего 47 минут.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 18.01.2022 11:51
    0
    хорошо бы его в Заре увидеть!
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    zzg77
    online
    zzg77, 18.01.2022 11:50
    0
    Думай, не думай, а пора валить Коно!
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