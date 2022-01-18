Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы должны были Шахтер как минимум 5:0 побеждать»

Наставник «Шерифа» – о противостоянии с «горняками» в Лиге чемпионов

  • 18.01.2022 11:09
  • 1532 просмотра
  • 24 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы должны были Шахтер как минимум 5:0 побеждать»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о матчах с донецким «Шахтером» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Напомним, дома чемпион Молдовы победил 2:0, на выезде соперники сыграли вничью 1:1.

«Мы 2:0 обыграли, а должны были побеждать как минимум 4-5. Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине – контролируйте хоть до упаду, моя задача была в нижнем блоке сыграть правильно, после отбора правильно выйти в контригру.

Во второй игре - да, моменты были, я в первом тайме не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. Во втором тайме мы немного изменили игру.

Да, у них тоже были моменты, но и у нас начали появляться моменты. Мы тоже неплохо делали переход из атаки в оборону. Я думаю, что нас это наградило, что мы забили в конце и сравняли», - сказал Вернидуб.

Источник — Отдушивдушу

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 18.01.2022 11:57
    +3
    Ниче что xg был 1-1в той встрече, верный дуб провел хороший сезон но бредить и ловить звезду не надо же
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 18.01.2022 11:35
    +3
    Мы 2:0 обыграли, а должны были побеждать как минимум 4-5. Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине – контролируйте хоть до упаду (c)
    Юра, ах тролляка Подпалил фанатам кротов пятые точки
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 11:20
    +3
    Burevestnik, 18.01.2022 11:14
    Мог бы Вернидуб это не говорить,
    ведь выиграли и сыграли вничью,
    забрали титул "восточная барселона".
    Но нафига еще унижать соперника? Не хорошо...
    Потому что в годы работы Юры в Заре, клубный канал шахтёра и его ручные журналисты столько 💩 вылили на Зарю и Вернидуба, что ему теперь несколько лет нужно только про шахтёр говорить, чтобы сравняться
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 18.01.2022 11:58
    +2
    Слава Чебан, 18.01.2022 11:57
    Ниче что xg был 1-1в той встрече, верный дуб провел хороший сезон но бредить и ловить звезду не надо же
    А вот в ответной игре должен был быть 5-0, только в пользу шахты, но сыграли как сыграли
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    Darkness1984
    Darkness1984, 18.01.2022 11:29
    +2
    xvalenok02, 18.01.2022 11:17
    Якби нашому телятку вовка з*i сти.
    Забурел вернидуб. Должны были наоборот - проиграть, а тут нежданно выиграли.
    Теперь павлином ходит.
    На бумаге да, а вот по игре, Вернидуб все по делу сказал.
    Так, что харэ лепить отмазки
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    Hyperion
    Hyperion, 18.01.2022 12:00
    +1
    Ну чего уж скромничать. Реал тоже отскочил, видимо.)
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 11:18 (изменен)
    +1
    Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине(C)
    ——
    Николай Павлов: «В «Шахтере» два центрбека и два опорника катают между собой мяч. Вообще не понял, какая это игра первым номером»
    ——
    Ребров: Не могу сказать, что Шахтер играет первым номером
    Если два опорных полузащитника и два центральных защитника между собой катают мяч по 20 минут, я не считаю, что эта команда играет первым номером.
    ——-
    Кто ещё не пинал ФК Юзовку, занимайте очередь пожалуйста
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.01.2022 12:01 (изменен)
    0
    xvalenok02, 18.01.2022 11:59
    Судя по тому что ты только это помнишь, то у тебя старческий склероз осложненный профессиональным.
    Хорошо хоть это помнишь. Может когда будете мстить шериф у порадуешься.
    2-0,0-0
    Динамо Кипр гола не смогло забить Шерифу
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 18.01.2022 11:59
    0
    L.F.C., 18.01.2022 11:43
    Дед хватит зашквариваться ато я тебе припомню пост про то, как твой шахтер дома не проигрывал 0-5 никогда - но за год до того 0-6 от БМ глотнул, а в тот же день 0-5 от реала

    "xvalenok02, 19.10.2021 10:42-2
    Динама проиграла челси на родном стадионе 0-5.
    Это себе даже шахта не позволяла.

    И на закуску:

    Дарио СРНА: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»"
    Судя по тому что ты только это помнишь, то у тебя старческий склероз осложненный профессиональным.
    Хорошо хоть это помнишь. Может когда будете мстить шериф у порадуешься.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.01.2022 11:51
    0
    Funny______Cat, 18.01.2022 11:20
    Потому что в годы работы Юры в Заре, клубный канал шахтёра и его ручные журналисты столько 💩 вылили на Зарю и Вернидуба, что ему теперь несколько лет нужно только про шахтёр говорить, чтобы сравняться
    Ты в рабстве ?
    Почему ты каждый терпишь эти унижения на сайте ?
    Ссылка
    manaero
    manaero, 18.01.2022 11:42
    0
    Burevestnik, 18.01.2022 11:30
    оно может и так.
    Но может присохшее 💩 не трогать - запах тот же появится...
    Т.е. , исходя из твоей же логики... Вернидуб на столько ...вно-человек , что источает зловоние, кода его никто не трогает ! Вот это точно )
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 18.01.2022 11:39
    0
    Совы закудахкали. Тема подходящая нашлась помет на вентилятор бросить.
    Не вспоминать же им как их шериф поимел, а они до сих пор не отомстили. Это для них неприятные воспоминания.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 18.01.2022 11:31
    0
    Darkness1984, 18.01.2022 11:29
    На бумаге да, а вот по игре, Вернидуб все по делу сказал.
    Так, что харэ лепить отмазки
    Так и не лепи. Не надо.
    Ссылка
    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 18.01.2022 11:15
    0
    Був би Каштру то 5:0 було б але на користь Шахтаря а Де Дзербі невражає нічим з тими футболістами що йому накупили
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.01.2022 11:54
    -1
    L.F.C., 18.01.2022 11:43
    Ну учитывая сколько стоит весь состав Шерифа как одна нога Тете и то как искусно был продан Хочолава а вместо него топ дерево но за 12 лямов и играя в автобус правда ржавый - зебра находится на уровне с гвардиолой по словам наркомана срны

    Блин как же это донекое шапито смешно выглядит со стороны - а еще в конце сезона будет очередное чемпионство Динамо Киев - лучшей команды Украины ох чую взрыв пятых точек у тимофеючек и прочих максимок с лопоухими криптовалютными олигархами закарпатфанами
    Очередное чемпионство Динамо Кипр
    Ты горишь бот ой как горишь
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.01.2022 11:52
    -1
    L.F.C., 18.01.2022 11:43
    Дед хватит зашквариваться ато я тебе припомню пост про то, как твой шахтер дома не проигрывал 0-5 никогда - но за год до того 0-6 от БМ глотнул, а в тот же день 0-5 от реала

    "xvalenok02, 19.10.2021 10:42-2
    Динама проиграла челси на родном стадионе 0-5.
    Это себе даже шахта не позволяла.

    И на закуску:

    Дарио СРНА: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»"
    Бот лубенский ,зачем тебе столько аккаунтов ?
    Ты больная и горишь или тебе за это платят ?
    Ссылка
    manaero
    manaero, 18.01.2022 11:34 (изменен)
    -1
    Burevestnik, 18.01.2022 11:14
    Мог бы Вернидуб это не говорить,
    ведь выиграли и сыграли вничью,
    забрали титул "восточная барселона".
    Но нафига еще унижать соперника? Не хорошо...
    Вот когда Шериф Вернипука хотя бы лет пять к ряду покажет подобный результат , вот тогда и поговорим о новой "Восточно-Европейской Барсе" ...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 18.01.2022 11:30
    -1
    Funny______Cat, 18.01.2022 11:20
    Потому что в годы работы Юры в Заре, клубный канал шахтёра и его ручные журналисты столько 💩 вылили на Зарю и Вернидуба, что ему теперь несколько лет нужно только про шахтёр говорить, чтобы сравняться
    оно может и так.
    Но может присохшее 💩 не трогать - запах тот же появится...
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 18.01.2022 11:16
    -1
    Неадекват і зазнався вже. Скоро його на землю опустять це було лише на сезон везіння. І хай матч передивиться краще.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 18.01.2022 11:14
    -1
    Мог бы Вернидуб это не говорить,
    ведь выиграли и сыграли вничью,
    забрали титул "восточная барселона".
    Но нафига еще унижать соперника? Не хорошо...
    Ссылка
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