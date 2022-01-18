Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы должны были Шахтер как минимум 5:0 побеждать»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о матчах с донецким «Шахтером» в групповом раунде Лиги чемпионов.
Напомним, дома чемпион Молдовы победил 2:0, на выезде соперники сыграли вничью 1:1.
«Мы 2:0 обыграли, а должны были побеждать как минимум 4-5. Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине – контролируйте хоть до упаду, моя задача была в нижнем блоке сыграть правильно, после отбора правильно выйти в контригру.
Во второй игре - да, моменты были, я в первом тайме не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. Во втором тайме мы немного изменили игру.
Да, у них тоже были моменты, но и у нас начали появляться моменты. Мы тоже неплохо делали переход из атаки в оборону. Я думаю, что нас это наградило, что мы забили в конце и сравняли», - сказал Вернидуб.
Источник — Отдушивдушу
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Юра, ах тролляка Подпалил фанатам кротов пятые точки
ведь выиграли и сыграли вничью,
забрали титул "восточная барселона".
Но нафига еще унижать соперника? Не хорошо...
Забурел вернидуб. Должны были наоборот - проиграть, а тут нежданно выиграли.
Теперь павлином ходит.
Так, что харэ лепить отмазки
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Николай Павлов: «В «Шахтере» два центрбека и два опорника катают между собой мяч. Вообще не понял, какая это игра первым номером»
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Ребров: Не могу сказать, что Шахтер играет первым номером
Если два опорных полузащитника и два центральных защитника между собой катают мяч по 20 минут, я не считаю, что эта команда играет первым номером.
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Кто ещё не пинал ФК Юзовку, занимайте очередь пожалуйста
Хорошо хоть это помнишь. Может когда будете мстить шериф у порадуешься.
Динамо Кипр гола не смогло забить Шерифу
"xvalenok02, 19.10.2021 10:42-2
Динама проиграла челси на родном стадионе 0-5.
Это себе даже шахта не позволяла.
И на закуску:
Дарио СРНА: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»"
Хорошо хоть это помнишь. Может когда будете мстить шериф у порадуешься.
Почему ты каждый терпишь эти унижения на сайте ?
Но может присохшее 💩 не трогать - запах тот же появится...
Не вспоминать же им как их шериф поимел, а они до сих пор не отомстили. Это для них неприятные воспоминания.
Так, что харэ лепить отмазки
Блин как же это донекое шапито смешно выглядит со стороны - а еще в конце сезона будет очередное чемпионство Динамо Киев - лучшей команды Украины ох чую взрыв пятых точек у тимофеючек и прочих максимок с лопоухими криптовалютными олигархами закарпатфанами
Ты горишь бот ой как горишь
"xvalenok02, 19.10.2021 10:42-2
Динама проиграла челси на родном стадионе 0-5.
Это себе даже шахта не позволяла.
И на закуску:
Дарио СРНА: «Де Дзерби на одном уровне с Гвардиолой»"
Ты больная и горишь или тебе за это платят ?
ведь выиграли и сыграли вничью,
забрали титул "восточная барселона".
Но нафига еще унижать соперника? Не хорошо...
Но может присохшее 💩 не трогать - запах тот же появится...
ведь выиграли и сыграли вничью,
забрали титул "восточная барселона".
Но нафига еще унижать соперника? Не хорошо...
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