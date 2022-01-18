Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы должны были Шахтер как минимум 5:0 побеждать»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о матчах с донецким «Шахтером» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Напомним, дома чемпион Молдовы победил 2:0, на выезде соперники сыграли вничью 1:1.

«Мы 2:0 обыграли, а должны были побеждать как минимум 4-5. Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине – контролируйте хоть до упаду, моя задача была в нижнем блоке сыграть правильно, после отбора правильно выйти в контригру.

Во второй игре - да, моменты были, я в первом тайме не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. Во втором тайме мы немного изменили игру.

Да, у них тоже были моменты, но и у нас начали появляться моменты. Мы тоже неплохо делали переход из атаки в оборону. Я думаю, что нас это наградило, что мы забили в конце и сравняли», - сказал Вернидуб.