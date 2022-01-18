Криштиану РОНАЛДУ: «Надеюсь, смогу играть еще 4-5 лет»

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, сколько еще планирует играть в футбол на профессиональном уровне.

«У меня все еще есть страсть к игре, я хочу забивать голы. Я играю в футбол с пяти лет. Я мотивирован, даже когда выхожу на тренировку. Мне скоро 37 лет, но чувствую себя хорошо.

Я продолжаю усердно работать. У меня осталась страсть к футболу, я хочу продолжать играть. Я надеюсь, что смогу играть еще 4 или 5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда вам это понадобится», - сказал Роналду.

Напомним, Роналду получил специальную награду The Best от ФИФА.