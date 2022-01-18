ЯСТРЕМСКАЯ: «Не знаю, сколько еще нужно времени, чтобы заиграть как раньше»

Украинская теннисистка – о причинах неудач в матчах после возвращения

  • 18.01.2022 10:15
  • 686 просмотров
  • 10 комментариев
ЯСТРЕМСКАЯ: «Не знаю, сколько еще нужно времени, чтобы заиграть как раньше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, с какими проблемами столкнулась после возобновления выступлений.
 
- Не покидает ощущение, что борешься сама с собой. Что происходит на самом деле сейчас с твоей игрой?
- Я тоже задаюсь этим вопросом, как Даяне победить Даяну. У меня есть ответ на этот вопрос, и раньше я могла справляться, а сейчас после моего возвращения в Тур я каждый раз, выходя на корт, боюсь саму себя. Я пересматриваю свои матчи в прошлом, особенно турниры, которые я выиграла, и понимаю, что мой стиль все тот же, но я потеряла ту Даяну, которая была раньше, и я совсем не про игру...
 
Мне хочется быть такой, какой я была раньше, но никак не могу смириться с тем, что сейчас я другая, и что строить своё внутреннее и внешнее нужно с нуля. Из-за этого у меня очень много мыслей, сомнений и давления, и моя игра в растерянности. Сейчас я не чувствую себя комфортно на корте, моментами только появляется то, что я хочу видеть от себя. Много ошибок, много глупых действий, моя игра сейчас – не моя игра. Последнее время еще ощущаю боли в спине. Думаю, это от нервов зажимает.
 
- Почему не получается вернуться на свой уровень? Ведь все знают, как ты играешь, когда в порядке.
- Я тоже знаю, как я могу играть, и знаю, на что способна. Во время паузы, да и после, были и другие неприятные моменты, но все касалось одно другого, моменты, которые меня надломили, и мое психологическое состояние, не только как спортсмена, но и просто как личность. Эти моменты они более личные.
 
Поначалу мне казалось, что пауза на меня никак не повлияла, но оказалось, что это не так. Все остальные проблемные моменты продолжались параллельно, когда я вернулась на корт, и очень тяжело было делать вид, что все хорошо, когда это не так. Также, после возвращения я очень быстро уставала в матчах. Вроде бы я много тренировалась каждый день во время паузы, но тренировки – не матчи. Честно говоря, я не знаю, сколько еще нужно времени. Все зависит только от меня, и сейчас я стараюсь разобраться, работаю с психологом.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Irinkov
    Irinkov, 18.01.2022 10:26
    +4
    Та ні, розуму десь треба би купити. а він не купується.....
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 18.01.2022 10:51
    +2
    Макс Про, 18.01.2022 10:34
    А чем Баин плохой тренер был?)
    Та він зразу зрозумів з ким має справу.
    Ссылка
    Макс Про
    Макс Про, 18.01.2022 10:34
    +2
    axylinam, 18.01.2022 10:25
    Нужно найти нормального тренера и всё потихоньку наладится
    А чем Баин плохой тренер был?)
    Ссылка
    Макс Про
    Макс Про, 18.01.2022 10:33
    +2
    Без допинга уже не та, согласен)
    Ссылка
    olya403
    olya403, 18.01.2022 11:37
    0
    Валерий Кравчук, 18.01.2022 11:29
    Призовые за карьеру, долл. 2 346 372 $, - это вот критикам на заметку
    ось це її мідні труби, в яких вона застрягла ще задовго до допінгового скандалу
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
    Валерий Кравчук, 18.01.2022 11:29
    0
    Призовые за карьеру, долл. 2 346 372 $, - это вот критикам на заметку
    Ссылка
    Elis
    Elis, 18.01.2022 11:25
    0
    Дмитрий Рыженко, 18.01.2022 11:05
    Найми психолога в команду, раз уж сама не можешь себя преодолеть. Многие спортсмены так делают.
    Читайти до самого кінця: "працюю з психологом".
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    Elis
    Elis, 18.01.2022 11:24
    0
    Даяночко, тримайся! Через кризи проходять всі, але криза - це такий чарівний "портал", який дає можливість щось змінити кардинально. Хоч це і боляче. Нескінченний самоаналіз ні до чого доброго не приводить. Іноді потрібно ризикнути і почати робити те, що каже тренер. Не конфліктувати з ним, не відстоювати своє бачення, а просто ризикнути і послухатись. Ну і опуститись до дна не страшно, бо це дасть можливість від цього дна відштовхнутись.
    Ми віримо в тебе і чекаємо на твоє повернення! Знаємо, що ти сильна і зможеш! Бити сильно ти вмієш, цього в тебе вже не забрати. Настав час вчитися думати на корті - і тактично, і стратегічно.
    Шукай тренера, який це вміє і вчися цьому в нього. А вчитися ти вмієш, бо вже мала період, коли добре грала. Єдине, що тобі зараз заважає чогось досягти - це власне Его. Працюй, а ми підтримаємо.
    Ссылка
    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 18.01.2022 11:05
    0
    Найми психолога в команду, раз уж сама не можешь себя преодолеть. Многие спортсмены так делают.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 18.01.2022 10:25
    0
    Нужно найти нормального тренера и всё потихоньку наладится
    Ссылка
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