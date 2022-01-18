ЯСТРЕМСКАЯ: «Не знаю, сколько еще нужно времени, чтобы заиграть как раньше»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, с какими проблемами столкнулась после возобновления выступлений.



- Не покидает ощущение, что борешься сама с собой. Что происходит на самом деле сейчас с твоей игрой?

- Я тоже задаюсь этим вопросом, как Даяне победить Даяну. У меня есть ответ на этот вопрос, и раньше я могла справляться, а сейчас после моего возвращения в Тур я каждый раз, выходя на корт, боюсь саму себя. Я пересматриваю свои матчи в прошлом, особенно турниры, которые я выиграла, и понимаю, что мой стиль все тот же, но я потеряла ту Даяну, которая была раньше, и я совсем не про игру...



Мне хочется быть такой, какой я была раньше, но никак не могу смириться с тем, что сейчас я другая, и что строить своё внутреннее и внешнее нужно с нуля. Из-за этого у меня очень много мыслей, сомнений и давления, и моя игра в растерянности. Сейчас я не чувствую себя комфортно на корте, моментами только появляется то, что я хочу видеть от себя. Много ошибок, много глупых действий, моя игра сейчас – не моя игра. Последнее время еще ощущаю боли в спине. Думаю, это от нервов зажимает.



- Почему не получается вернуться на свой уровень? Ведь все знают, как ты играешь, когда в порядке.

- Я тоже знаю, как я могу играть, и знаю, на что способна. Во время паузы, да и после, были и другие неприятные моменты, но все касалось одно другого, моменты, которые меня надломили, и мое психологическое состояние, не только как спортсмена, но и просто как личность. Эти моменты они более личные.



Поначалу мне казалось, что пауза на меня никак не повлияла, но оказалось, что это не так. Все остальные проблемные моменты продолжались параллельно, когда я вернулась на корт, и очень тяжело было делать вид, что все хорошо, когда это не так. Также, после возвращения я очень быстро уставала в матчах. Вроде бы я много тренировалась каждый день во время паузы, но тренировки – не матчи. Честно говоря, я не знаю, сколько еще нужно времени. Все зависит только от меня, и сейчас я стараюсь разобраться, работаю с психологом.

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