ЛЕВЧЕНКО: «Шевченко и Дженоа? Кто не рискует – тот не пьет шампанское»

Специалист – о первом клубном тренерском опыте Андрея Шевченко

  • 18.01.2022 10:11
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ЛЕВЧЕНКО: «Шевченко и Дженоа? Кто не рискует – тот не пьет шампанское»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».

«Многие говорили, что было понятно, в какой клуб Шевченко идет, что команда находится в очень сложном положении. Я не знаю, какие были договоренности с Андреем касательно вливания инвестиций в команду. Но, насколько я понимаю, Миранчук и еще один футболист не пришли в «Дженоа».

Каждого тренера оценивают по результату. Если у тебя шесть поражений и три ничьи, то, о чем тут говорить. Я очень сожалею, что так получилось. На самом деле очень печально, потому что Андрей знал на какой он риск идет, принимая эту команду. Но, я думаю, что никто не ожидал, что такие результаты будут. И к тому же игра генуэзцев была не очень качественной. Обидно чуть-чуть. В моем понимании был большой риск, когда Шевченко подписывал с «Дженоа» контракт. С другой стороны, кто не рискует – тот не пьет шампанское. Поэтому нужно двигаться только вперед. Да, получился небольшой удар по самолюбию и имиджу Шевченко. Но, опять-таки, надеюсь, что следующую команду он будет выбирать более тщательно. И, надеюсь, что боссы следующего клуба будут к нему более лояльны. А не так, что через два месяца работы с командой будут отправлять в отставку.

Какую теперь команду может возглавить Шевченко? Продолжит штурмовать клубный уровень или вернется к сборным? Я думаю, он очень настроен работать на клубном уровне. Я считаю, что для него сборная не приоритет. Я полагаю и надеюсь, что он хочет себя показать на клубном уровне. Мне кажется, он будет ориентироваться на клубные команды. И, я думаю, Шевченко будет предоставлен шанс. Мы, украинцы, конечно, надеемся, что Шевченко будет на ведущих ролях в качестве тренера также, как это было и на уровне футболиста», - сказал Левченко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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