Когда играют Костюк и Свитолина? Расписание украинок на AO на 19 января

В среду на корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины

  • 18.01.2022 09:55
  • 202 просмотра
  • 0 комментариев
Когда играют Костюк и Свитолина? Расписание украинок на AO на 19 января
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 января украинские теннисистки проведут матчи основы в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины, две из ниху будут играть в одиночной сетке, одна – в парной.
 
Расписание матчей с участием украинок
 
Margaret Court Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 15) – Армони Тан (Франция)
 
1573 Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, 32)
 
Корт №5 (четвертый запуск, 6:30 по Киеву)
Надежда Киченок/Сания Мирза (Украина/Индия, 12) – Кайя Юван/Тамара Зиданшек (Словения)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парная)

ПРИЗОВЫЕ

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности