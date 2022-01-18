Когда играют Костюк и Свитолина? Расписание украинок на AO на 19 января

19 января украинские теннисистки проведут матчи основы в рамках Открытого чемпионата Австралии.
На корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины, две из ниху будут играть в одиночной сетке, одна – в парной.
Расписание матчей с участием украинок
Margaret Court Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 15) – Армони Тан (Франция)
1573 Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, 32)
Корт №5 (четвертый запуск, 6:30 по Киеву)
Надежда Киченок/Сания Мирза (Украина/Индия, 12) – Кайя Юван/Тамара Зиданшек (Словения)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парная)
Источник — Sport.ua
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