Когда играют Костюк и Свитолина? Расписание украинок на AO на 19 января

19 января украинские теннисистки проведут матчи основы в рамках Открытого чемпионата Австралии.



На корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины, две из ниху будут играть в одиночной сетке, одна – в парной.



Расписание матчей с участием украинок



Margaret Court Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)

Элина Свитолина (Украина, 15) – Армони Тан (Франция)



1573 Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)

Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, 32)



Корт №5 (четвертый запуск, 6:30 по Киеву)

Надежда Киченок/Сания Мирза (Украина/Индия, 12) – Кайя Юван/Тамара Зиданшек (Словения)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парная)

ПРИЗОВЫЕ