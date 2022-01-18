Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Первую неделю на сборах всегда нужно потерпеть»

Хавбек «Металлиста» признался, что начало подготовки к продолжению сезона дается нелегко

  • 18.01.2022 09:28
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Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Первую неделю на сборах всегда нужно потерпеть»
© ФК Металлист. Вячеслав Танковский

Полузащитник харьковского «Металлиста» Вячеслав Танковский поделился впечатлениями от первых двух дней работы команды на сборе в Турции.

«Есть крепатура, но это нормально для второго дня. Много беговой работы, тяжело конечно, но мы бегаем. Всегда так, первую недельку надо потерпеть.

В Турции очень холодно, наверное мы рано приехали. Но когда начинаешь бегать, то нормально», - сказал Танковский.

Ранее сообщалось, что форвард «Металлиста» может завершить карьеру в ближайшее время.

Источник — Футбол 1/2/3

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