Давид НЕРЕС: «По игровой философии Шахтер можно сравнить с Аяксом»

Новичок «горняков» поделился мнением о донецком клубе

  • 18.01.2022 08:35
  • 239 просмотров
  • 1 комментарий
Давид НЕРЕС: «По игровой философии Шахтер можно сравнить с Аяксом»
© ФК Шахтер Донецк. Давид Нерес

Новичок донецкого «Шахтера» Давид Нерес, который на днях подписал контракт до конца 2026 года, поделился первыми впечатлениями о стиле игры «горняков», а также сравнил себя с легендой клуба Марлосом, который покинул команду этой зимой.

«Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. «Шахтер» - команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с Аяксом. Аякс тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.

У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос, великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой. Секрет моего дриблинга? Думаю что там, на поле это какая-то импровизация. Самое главное - не боятся играть и пробовать что-то новое», - сказал Нерес.

Напомним, что Первую часть сезона «Шахтер» завершил в статусе лидера чемпионата Украины, имея в активе 47 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности