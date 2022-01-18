Давид НЕРЕС: «По игровой философии Шахтер можно сравнить с Аяксом»

Новичок донецкого «Шахтера» Давид Нерес, который на днях подписал контракт до конца 2026 года, поделился первыми впечатлениями о стиле игры «горняков», а также сравнил себя с легендой клуба Марлосом, который покинул команду этой зимой.

«Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. «Шахтер» - команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с Аяксом. Аякс тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.

У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос, великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой. Секрет моего дриблинга? Думаю что там, на поле это какая-то импровизация. Самое главное - не боятся играть и пробовать что-то новое», - сказал Нерес.

Напомним, что Первую часть сезона «Шахтер» завершил в статусе лидера чемпионата Украины, имея в активе 47 очков.