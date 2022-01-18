Криштиану РОНАЛДУ о награде ФИФА: «Это вершина моих достижений за сборную»

Португальский форвард доволен, что получил приз

  • 18.01.2022 05:11
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Криштиану РОНАЛДУ о награде ФИФА: «Это вершина моих достижений за сборную»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории в матчах за национальные команды.

Португалец получил специальную награду The Best от ФИФА.

На счету 36-летнего футболиста 115 голов в футболке сборной Португалии. Роналду доволен, что получил приз.

«Получить специальную награду от ФИФА — это огромная честь и огромная привилегия. Тот факт, что столь авторитетная организация назвала меня лучшим бомбардиром на уровне сборных, является для меня вершиной личных достижений за национальную команду моей любимой страны.

Теперь я должен конвертировать эту награду в дополнительное топливо и мотивацию, чтобы помочь в достижении целей «Манчестер Юнайтед», с которым мы воссоединились, и сборной Португалии, которой предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар. Мы все вместе можем продолжать писать эту удивительную историю» — написал Роналду в Instagram.

Источник — Sport.ua

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