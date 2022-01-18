Сергей ЛАВРИНЕНКО: «В Турции проведем 7 хороших игр»

Наставник «Ингульца» рассказал о подготовке команды ко второй части УПЛ

  • 18.01.2022 04:25
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «В Турции проведем 7 хороших игр»
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился планами своей команды на зимний сбор в Турции.

«Спаррингов на первом сборе мы не планировали. Мы понимали, что наш сбор в Турции будет длительным, с 27 января по 24 февраля. Там у нас запланировано 7 спаррингов. Мы проведем хорошие игры и сможем подтянуть как функциональное состояние ребят, так и провести качественные спарринги с хорошими командами.

Самое главное, что эмоциональное состояние ребят хорошее. Они соскучились по работе, друг по другу. Все съехались с хорошим настроением. Каждому давалось домашнее задание, и надеюсь, что ребята его добросовестно и качественно выполняли, понимая, насколько сложные задачи нам сейчас предстоит решать на футбольном поле. Думаю, что все готовились, старались, и ближайшая неделя это покажет», — сказал Лавриненко.

Отметим, что первую половину сезона Ингулец завершил на 14 месте в турнирной таблице с 13 набранными очками в активе.

Ранее «Ингулец» подписал защитника, который играл в Лиге Европы.

Источник — Футбол 1/2/3

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