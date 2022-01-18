Марта КОСТЮК: «Моя задача – играть активно»

Украинка готова ко второму матчу на Australian Open

  • 18.01.2022 02:57
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Марта КОСТЮК: «Моя задача – играть активно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о предстоящем матче второго круга Australian Open с Сарой Соррибес-Тормо:

«Что я думаю по поводу следующего матча с Сарой Соррибес-Тормо? Думаю, что за год мы обе поменялись (в прошлом году Костюк обыграла испанку на турнире в Абу-Даби). Особенно я. Чувствую, что произошло много изменений в моей игре и в моей голове. Я знаю, как с ней играть. Моя задача – играть активно. Сейчас я не играю на результат, а на перспективу, на развитие своего тенниса, чтобы построить игру так, чтобы в будущем показывать стабильный теннис», - сказала Костюк.

Напомним, в первом круге Костюк одолела Диан Парри из Франции.

Источник — Большой теннис Украины

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