Марта КОСТЮК: «Моя задача – играть активно»

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о предстоящем матче второго круга Australian Open с Сарой Соррибес-Тормо:

«Что я думаю по поводу следующего матча с Сарой Соррибес-Тормо? Думаю, что за год мы обе поменялись (в прошлом году Костюк обыграла испанку на турнире в Абу-Даби). Особенно я. Чувствую, что произошло много изменений в моей игре и в моей голове. Я знаю, как с ней играть. Моя задача – играть активно. Сейчас я не играю на результат, а на перспективу, на развитие своего тенниса, чтобы построить игру так, чтобы в будущем показывать стабильный теннис», - сказала Костюк.

Напомним, в первом круге Костюк одолела Диан Парри из Франции.