Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о награде ФИФА: «Не мог и мечтать, я очень горжусь»

Форвард «Баварии» признан лучшим игроком года

  • 18.01.2022 02:40
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о награде ФИФА: «Не мог и мечтать, я очень горжусь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

Польский нападающий поделился эмоциями.

«Для меня это большая честь, я очень горжусь и счастлив. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Эта награда – для всех, кто меня окружает.

Все, что произошло в прошлом году, в том числе рекорд Бундеслиги — я не смел и мечтать, что это произойдет. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько лет назад, я бы не поверил», – сказал Левандовски.

Напомним, что в 2021 году Левандовски забил 69 голов за «Баварию» и сборную Польши и стал самым результативным игроком 2021 года. 

В голосовании за Золотой мяч поляк уступил Лионелю Месси.

Источник — ФК Бавария

(2 голоса)

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