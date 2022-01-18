Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о награде ФИФА: «Не мог и мечтать, я очень горжусь»

Лидер «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

Польский нападающий поделился эмоциями.

«Для меня это большая честь, я очень горжусь и счастлив. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Эта награда – для всех, кто меня окружает.

Все, что произошло в прошлом году, в том числе рекорд Бундеслиги — я не смел и мечтать, что это произойдет. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько лет назад, я бы не поверил», – сказал Левандовски.

Напомним, что в 2021 году Левандовски забил 69 голов за «Баварию» и сборную Польши и стал самым результативным игроком 2021 года.

В голосовании за Золотой мяч поляк уступил Лионелю Месси.