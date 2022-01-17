Артем ГРОМОВ: «Я не поехал на сборы с Зарей, это правда»

Полузащитник «Зари» Артем Громов прокомментировал информацию о том, что он не поехал с командой на сборы в Турцию и собирается покинуть клуб:

«Это правда, что я не поехал на сборы с командой в Турцию. Однако комментировать возникшую ситуацию пока что не готов, сделаю это позже. Думаю, скоро ситуация прояснится и тогда будет комментарий».

В нынешнем сезоне на счету Громова 2 гола и 2 ассиста в 21 матче за «Зарю» во всех турнирах.