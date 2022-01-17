Йожеф САБО: «В Минае слабенькие футболисты, Шаран ничего с этим не сделает»

Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перспектив Владимира Шарана после назначения на пост главного тренера «Миная»:

«Я очень болею за Шарана потому, что он был моим игроком. Он очень хороший тренер. Я разговаривал с Шараном, несколько раз ездил к нему в Александрию, когда он там работал.

Я смотрел несколько игр «Миная», когда пришел Леонов. Там слабенькие футболисты во всех отношениях, и тренер с этим ничего не сделает. Он подтянет их физически, если это возможно, наладит игровую дисциплину, но результат давать нечем. Игроки «Миная» не видят друг друга, голова у них внизу. С этим составом они далеко не пойдут».