Йожеф САБО: «В Минае слабенькие футболисты, Шаран ничего с этим не сделает»

Известный тренер – о перспективах Владимира Шарана

  • 17.01.2022 23:10
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Йожеф САБО: «В Минае слабенькие футболисты, Шаран ничего с этим не сделает»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу перспектив Владимира Шарана после назначения на пост главного тренера «Миная»:

«Я очень болею за Шарана потому, что он был моим игроком. Он очень хороший тренер. Я разговаривал с Шараном, несколько раз ездил к нему в Александрию, когда он там работал.

Я смотрел несколько игр «Миная», когда пришел Леонов. Там слабенькие футболисты во всех отношениях, и тренер с этим ничего не сделает. Он подтянет их физически, если это возможно, наладит игровую дисциплину, но результат давать нечем. Игроки «Миная» не видят друг друга, голова у них внизу. С этим составом они далеко не пойдут».

Источник — ТК Футбол

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