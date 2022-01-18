22-й тур
Болонья
0 : 2
Наполи
17.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Болонья – Наполи – 0:2. Дубль Ирвинга Лосано. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии

  • 18.01.2022 00:23
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Болонья – Наполи – 0:2. Дубль Ирвинга Лосано. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Болонью» со счетом 2:0.

Дубль оформил форвард «Наполи» Ирвинг Лосано. Он забил голы на 20-й и 47-й мин.

Болонья – Наполи – 0:2. Дубль Ирвинга Лосано. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Ирвинг Лосано, 20 мин.

ГОЛ! 0:2. Ирвинг Лсано, 47 мин.

События матча
47' ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
20' ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).

Источник — Sport.ua

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