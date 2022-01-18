В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Болонью» со счетом 2:0.
Дубль оформил форвард «Наполи» Ирвинг Лосано. Он забил голы на 20-й и 47-й мин.
Болонья – Наполи – 0:2. Дубль Ирвинга Лосано. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Ирвинг Лосано, 20 мин.
ГОЛ! 0:2. Ирвинг Лсано, 47 мин.
События матча
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
Источник — Sport.ua
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