Клуб АПЛ предложил контракт Эриксену

Клуб АПЛ «Брентфорд» предложил контракт Кристиану Эриксену. Датскому хавбеку предлагается подписать контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось о том, что Эриксеном интересуется целый ряд клубов АПЛ, но конкретных действий никто кроме «Брентдорда» пока что не предпринимал.

Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время Евро-2020. После этого он был вынужден расторгнуть контракт с «Интером», поскольку в Италии запрещено играть с кадиостимуляторами.