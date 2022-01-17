Клуб АПЛ предложил контракт Эриксену

Датский полузащитник может вернуться на Туманный Альбион

  • 17.01.2022 21:28
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Клуб АПЛ предложил контракт Эриксену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Брентфорд» предложил контракт Кристиану Эриксену. Датскому хавбеку предлагается подписать контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось о том, что Эриксеном интересуется целый ряд клубов АПЛ, но конкретных действий никто кроме «Брентдорда» пока что не предпринимал.

Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время Евро-2020. После этого он был вынужден расторгнуть контракт с «Интером», поскольку в Италии запрещено играть с кадиостимуляторами.

Источник — The Athletic

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