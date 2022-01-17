Клуб АПЛ предложил контракт Эриксену

Клуб АПЛ «Брентфорд» предложил контракт Кристиану Эриксену. Датскому хавбеку предлагается подписать контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.
Ранее сообщалось о том, что Эриксеном интересуется целый ряд клубов АПЛ, но конкретных действий никто кроме «Брентдорда» пока что не предпринимал.
Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время Евро-2020. После этого он был вынужден расторгнуть контракт с «Интером», поскольку в Италии запрещено играть с кадиостимуляторами.
Источник — The Athletic
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