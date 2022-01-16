Эриксен в ближайшее время может вернуться в АПЛ

Бывший полузащитник «Интера» и «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в скором времени должен вернуться в один из клубов АПЛ.

Как сообщает английская пресса, 29-летним футболистом в настоящее время интересуются несколько топ-клубов АПЛ. У Эриксена есть и другие предложения в Европе, но он хотел бы вернуться именно в Англию.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».