Эриксен в ближайшее время может вернуться в АПЛ

Бывший полузащитник «Интера» и «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в скором времени должен вернуться в один из клубов АПЛ.
Как сообщает английская пресса, 29-летним футболистом в настоящее время интересуются несколько топ-клубов АПЛ. У Эриксена есть и другие предложения в Европе, но он хотел бы вернуться именно в Англию.
Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию по установке дефибриллятора.
Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».
Источник — The Times
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