Томас ТУХЕЛЬ: «Лукаку? Не могут десять человек обслуживать его»

Наставник «Челси» - о роли Ромелу Лукаку в команде

  • 17.01.2022 21:05
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Томас ТУХЕЛЬ: «Лукаку? Не могут десять человек обслуживать его»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о роли в команде форварда Ромелу Лукаку:

«Он наш ключевой игрок, мы хотим улучшить его результативность и помочь ему в этом. Но сама постановка вопроса неверна. Футбол — командный вид спорта. Не могут десять человек обслуживать одиннадцатого.

Каждый игрок работает на благо команды, а не команда работает на одного футболиста — именно так играет «Челси». Нельзя делать акцент на отдельно взятом футболисте, это неправильно».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет продать Лукаку.

Источник — BBC

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