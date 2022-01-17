Томас ТУХЕЛЬ: «Лукаку? Не могут десять человек обслуживать его»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о роли в команде форварда Ромелу Лукаку:

«Он наш ключевой игрок, мы хотим улучшить его результативность и помочь ему в этом. Но сама постановка вопроса неверна. Футбол — командный вид спорта. Не могут десять человек обслуживать одиннадцатого.

Каждый игрок работает на благо команды, а не команда работает на одного футболиста — именно так играет «Челси». Нельзя делать акцент на отдельно взятом футболисте, это неправильно».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет продать Лукаку.