Челси готов продать Лукаку

«Челси» готов продать нападающего Ромелу Лукаку.

Как сообщает El Nacional, руководство клуба недовольно последним интервью игрока, где он высказывал недовольство ситуацией в команде и говорил о желании вернуться в «Интер». Не улучшило положение Лукаку даже его публичные извинения перед клубом и болельщиками.

Интерес к игроку проявляет ПСЖ. Парижане готовы заплатить 90 миллионов евро. В 2021 году он перешел из «Интера» за 115 миллионов. «Челси» может продать игрока, если компенсирует большую часть потраченных на него денег.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Челси» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.