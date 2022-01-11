Челси готов продать Лукаку

Форвард вскоре может покинуть Лондон

  • 11.01.2022 02:54
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Челси готов продать Лукаку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» готов продать нападающего Ромелу Лукаку.

Как сообщает El Nacional, руководство клуба недовольно последним интервью игрока, где он высказывал недовольство ситуацией в команде и говорил о желании вернуться в «Интер». Не улучшило положение Лукаку даже его публичные извинения перед клубом и болельщиками.

Интерес к игроку проявляет ПСЖ. Парижане готовы заплатить 90 миллионов евро. В 2021 году он перешел из «Интера» за 115 миллионов. «Челси» может продать игрока, если компенсирует большую часть потраченных на него денег.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Челси» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

Источник — El Nacional

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