Мирон МАРКЕВИЧ: «Русин бегает по арендам, а толку?»

Известный тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу будущего форварда «Динамо» Киев Назария Русина, который был арендован «Черноморцем»:
«Есть у Русина шанс заиграть в этой команде? Ему пора уже. Он бегает по арендам, а толку? Дай Бог, чтобы пошло. Еще молодой игрок. Может, как раз нашел свою команду. Время покажет».
Первую половину нынешнего сезона Русин провел в «Днепре-1». Аренда в «Черноморец» рассчитана до конца 2022 года.
Источник — Трибуна
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