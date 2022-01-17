Мирон МАРКЕВИЧ: «Русин бегает по арендам, а толку?»

Известный тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу будущего форварда «Динамо» Киев Назария Русина, который был арендован «Черноморцем»:

«Есть у Русина шанс заиграть в этой команде? Ему пора уже. Он бегает по арендам, а толку? Дай Бог, чтобы пошло. Еще молодой игрок. Может, как раз нашел свою команду. Время покажет».

Первую половину нынешнего сезона Русин провел в «Днепре-1». Аренда в «Черноморец» рассчитана до конца 2022 года.