ОФИЦИАЛЬНО: Черноморец арендовал Русина у Динамо

Соглашение рассчитано до конца 2022 года

  • 16.01.2022 14:47
  • 940 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Черноморец арендовал Русина у Динамо
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

23-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин перешел на правах аренды в одесский «Черноморец».

Срок сделки рассчитан на один год — до завершения 2022 года.

Футболист перешел в «Динамо» летом 2015 года из ФК «Львов». Всего за это время сыграл за первую команду «бело-синих» 41 матч во всех турнирах, где забил 9 мячей.

С сезона 2020/2021 выступал за другие клубы в аренде — польскую «Легию» (1 матч) и «Днепр-1» (10 матчей, 2 гола).

Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
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    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 16.01.2022 15:11
    -1
    ... а що, власне, змігилося? ...просто раніше зразу 10 штук орендували, а тепер по одному в тиждень угоди укладають?
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    Ретро Футбол
    Ретро Футбол, 16.01.2022 14:55
    -1
    Ультрас Черноморца, вперёд жечь клубный автобус. Это уже седьмой арендованный у Динамо Киев. Плюс Морозюк. Или меньше 10-и можно?
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