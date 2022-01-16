ОФИЦИАЛЬНО: Черноморец арендовал Русина у Динамо

23-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин перешел на правах аренды в одесский «Черноморец».

Срок сделки рассчитан на один год — до завершения 2022 года.

Футболист перешел в «Динамо» летом 2015 года из ФК «Львов». Всего за это время сыграл за первую команду «бело-синих» 41 матч во всех турнирах, где забил 9 мячей.

С сезона 2020/2021 выступал за другие клубы в аренде — польскую «Легию» (1 матч) и «Днепр-1» (10 матчей, 2 гола).