Кубок африканских наций. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф

Состоялись матчи третьего тура в группе А Кубка африканских наций. Камерун сыграл вничью 1:1 с Кабо-Верде и занял первое место в группе. Параллельный матч Буркина-Фасо – Эфиопия завершился с аналогичным счетом.
Буркина-Фасо вышел в плей-офф со второго места. Кабо-Верде стал третьим и сохраняет шансы на продолжение борьбы на турнире как одна из лучших третьих команд.
Кабо-Верде — Камерун 1:1
Голы: Родригеш, 53 — Абубакар, 39.
Буркина-Фасо — Эфиопия 1:1
Голы: Баяла, 24 — Кабеде, 51.
Турнирная таблица группы А:
Источник — Sport.ua
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