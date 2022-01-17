Кубок африканских наций. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф

Завершилась борьба в группе А КАН

  • 17.01.2022 20:15
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Кубок африканских наций. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи третьего тура в группе А Кубка африканских наций. Камерун сыграл вничью 1:1 с Кабо-Верде и занял первое место в группе. Параллельный матч Буркина-Фасо – Эфиопия завершился с аналогичным счетом.

Буркина-Фасо вышел в плей-офф со второго места. Кабо-Верде стал третьим и сохраняет шансы на продолжение борьбы на турнире как одна из лучших третьих команд.

Кабо-Верде — Камерун 1:1
Голы: Родригеш, 53 — Абубакар, 39.

Буркина-Фасо — Эфиопия 1:1
Голы: Баяла, 24 — Кабеде, 51.

Турнирная таблица группы А:

Источник — Sport.ua

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