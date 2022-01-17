Проблемы с сердцем. Звезда Арсенала досрочно покинул Кубок Африки

Форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно завершил свои выступления на Кубке африканских наций и вернулся в расположение «Арсенала».
Врачи сборной обнаружили у него проблемы с сердцем и решили не рисковать здоровьем Обамеянга. После возвращения в «Арсенал» форвард пройдет дополнительное обследование. Отметим, что недавно Обамеянг переболел коронавирусом и малярией.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» хочет продать Обамеянга в январе.
Источник — Goal.com
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