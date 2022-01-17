Проблемы с сердцем. Звезда Арсенала досрочно покинул Кубок Африки

Пьер-Эмерик Обамеянг завершил выступления на турнире

  • 17.01.2022 19:53
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Проблемы с сердцем. Звезда Арсенала досрочно покинул Кубок Африки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Эмерик Обамеянг

Форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно завершил свои выступления на Кубке африканских наций и вернулся в расположение «Арсенала».

Врачи сборной обнаружили у него проблемы с сердцем и решили не рисковать здоровьем Обамеянга. После возвращения в «Арсенал» форвард пройдет дополнительное обследование. Отметим, что недавно Обамеянг переболел коронавирусом и малярией.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» хочет продать Обамеянга в январе.

Источник — Goal.com

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