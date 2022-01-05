Ждут любых предложений. Арсенал стремится продать Обамеянга

32-летний габонский форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг покинет английский клуб этой зимой. «Канониры» ждут любых предложений о покупке футболиста.

Обамеянг не играл за «Арсенал» после скандала в начале декабря, связанного с нарушением дисциплины. Это также стоило ему капитанской повязки.

Пьер-Эмерик защищает цвета «Арсенала» с января 2018 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €63,75 миллиона. В текущем сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.