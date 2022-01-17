СВИТОЛИНА: «Видела один раз, как играла Тан, но для меня важен мой теннис»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о старте сезона и прокомментировала победу над француженкой Фионой Ферро в первом круге Открытого чемпионата Австралии.



«Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад. Я рада, что у меня было время, чтобы потренироваться и адаптироваться к кортам в Мельбурне. В Аделаиде матчевые корты были закрытыми и условия были немножко другими. Я рада, что провела очень хорошие тренировки, сетовые матчи и чувствовала себя каждый день все лучше и лучше. Рада, что смогла использовать это время эффективно. Сегодняшний поединок против Фионы Ферро получился очень стабильным с моей стороны, я играла агрессивно, сделала 27-28 виннеров. Сейчас буду восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.



Если говорить о предстоящем матче с Армони Тан, то я видела один раз, как она играла. Она придает вращение мячу, пытается играть комбинациями. Для меня важен мой теннис, мои действия на корте и свежая голова. Тогда я уверена, что у меня получится хороший матч. Сегодня и завтра буду тренироваться и готовится дальше к своему матчу.



Что я могу сказать по поводу документального сериала про теннис от Netflix? Они будут очень активно снимать, отобраны игроки, которых они хотели подписать. Нам с Гаэлем тоже поступило предложение, мы пока думаем. Посмотрим, какие у них идеи, как это все будет происходить. Пока еще в раздумьях», – сказала Свитолина.