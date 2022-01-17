СВИТОЛИНА: «Видела один раз, как играла Тан, но для меня важен мой теннис»

Элина – о победе над Фионой Ферро и следующей сопернице

  • 17.01.2022 17:51
  • 629 просмотров
  • 0 комментариев
СВИТОЛИНА: «Видела один раз, как играла Тан, но для меня важен мой теннис»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о старте сезона и прокомментировала победу над француженкой Фионой Ферро в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
 
«Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад. Я рада, что у меня было время, чтобы потренироваться и адаптироваться к кортам в Мельбурне. В Аделаиде матчевые корты были закрытыми и условия были немножко другими. Я рада, что провела очень хорошие тренировки, сетовые матчи и чувствовала себя каждый день все лучше и лучше. Рада, что смогла использовать это время эффективно. Сегодняшний поединок против Фионы Ферро получился очень стабильным с моей стороны, я играла агрессивно, сделала 27-28 виннеров. Сейчас буду восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.
 
Если говорить о предстоящем матче с Армони Тан, то я видела один раз, как она играла. Она придает вращение мячу, пытается играть комбинациями. Для меня важен мой теннис, мои действия на корте и свежая голова. Тогда я уверена, что у меня получится хороший матч. Сегодня и завтра буду тренироваться и готовится дальше к своему матчу.
 
Что я могу сказать по поводу документального сериала про теннис от Netflix? Они будут очень активно снимать, отобраны игроки, которых они хотели подписать. Нам с Гаэлем тоже поступило предложение, мы пока думаем. Посмотрим, какие у них идеи, как это все будет происходить. Пока еще в раздумьях», – сказала Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности