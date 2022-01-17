Винисиус ТОБИАС: «Мои сильные качества — скорость и дриблинг»

Бразильский новичок «Шахтера» поделился ожиданиями от выступлений за донецкую команду

  • 17.01.2022 17:41
  • 826 просмотров
  • 8 комментариев
Винисиус ТОБИАС: «Мои сильные качества — скорость и дриблинг»
© ФК Шахтер Донецк. Винисиус Тобиас

Новичок «Шахтера» Винисиус Тобиас рассказал о первых впечатлениях и целях в клубе.

– Добро пожаловать в «Шахтер»! Какие эмоции испытываешь?
– Прекрасное ощущение – переживать эту мечту здесь, в «Шахтере»! Сейчас чувствую себя особенным, готов выполнять все, чего от меня потребуют. Будем вместе с командой работать над тем, чтобы 2022 год стал крутым и успешным в плане трофеев, ведь мы этого заслуживаем!

– Уже знаешь кого-то из футболистов и что известно о самом клубе?
– Много следил за Педриньо, Майконом, Фернандо, так как с ними знаком, они великолепные игроки. Счастлив, что нахожусь в этой команде, – она сильна и позволяет раскрываться. Надеюсь, смогу сделать большой вклад в игру «Шахтера».

– Тебе знаком стиль игры команды?
– Я понял, что футбол «Шахтера» – коллективная атакующая игра. Также мне импонирует взаимодействие с мячом, ведь я крайний защитник и люблю атаковать. Думаю, обладаю необходимыми качествами, чтобы быстро интегрироваться и помогать команде добиваться результата.

– Назовешь свои сильные качества на поле?
– Хорошая скорость, отличный дриблинг, опека соперника, а еще я прекрасно удерживаю мяч и имею большое желание играть.

– Какие цели ставишь перед собой в «Шахтере»?
– Главное в ближайшее время – хорошо провести сборы, а когда начнется чемпионат, хочу помогать команде побеждать и выиграть с ней не один титул.

– Что скажешь болельщикам клуба?
– Обещаю, что буду максимально отдаваться команде и делать все, чтобы мы вас радовали!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 18:03
    +1
    Вини, удачи, всё получится.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 18:03
    +1
    Burevestnik, 17.01.2022 17:54
    ну шо ж тепер Агробізнесу триндець. Також і іншим в УПЛ.
    Чемпіонство не за Піренеями.
    Підсилення дуже солідне у ШД. Такого при Ахметові ще не було. За пів року шість нових легіонерів і, в основному, досвідчені.
    Совы, завидуйте молча.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 18:17
    0
    APL, 17.01.2022 18:12
    Тільки не забувай що українські захисники дуже сильно б'ють по ногах, так декілька разів получиш і дриблінг пропаде і швидкість будеш показувати не з м'ячем, а як пошвидше втікти від того м'яча
    То есть ты гордишься тем, что в УПЛ костоломы и автобусный футбол?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 17.01.2022 18:15 (изменен)
    0
    APL, 17.01.2022 18:12
    Тільки не забувай що українські захисники дуже сильно б'ють по ногах, так декілька разів получиш і дриблінг пропаде і швидкість будеш показувати не з м'ячем, а як пошвидше втікти від того м'яча
    Шкурин закройся
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 18:21
    -1
    Burevestnik, 17.01.2022 18:15
    Завидовать нечему. На сборах в Турции 13 или 14 легионеров. Плюс травмирован один (сторонники ШД лучше знают сколько всего).
    А в основу легионеры будут рваться - все стремятся в топ клубы. Лимит - минимум 4 украинца.
    Всё это наши проблемы.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 17.01.2022 18:15
    -2
    Face Control, 17.01.2022 18:03
    Совы, завидуйте молча.
    Завидовать нечему. На сборах в Турции 13 или 14 легионеров. Плюс травмирован один (сторонники ШД лучше знают сколько всего).
    А в основу легионеры будут рваться - все стремятся в топ клубы. Лимит - минимум 4 украинца.
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 17.01.2022 18:12
    -3
    Тільки не забувай що українські захисники дуже сильно б'ють по ногах, так декілька разів получиш і дриблінг пропаде і швидкість будеш показувати не з м'ячем, а як пошвидше втікти від того м'яча
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 17.01.2022 17:54
    -4
    ну шо ж тепер Агробізнесу триндець. Також і іншим в УПЛ.
    Чемпіонство не за Піренеями.
    Підсилення дуже солідне у ШД. Такого при Ахметові ще не було. За пів року шість нових легіонерів і, в основному, досвідчені.
    Ссылка
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