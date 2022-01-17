Винисиус ТОБИАС: «Мои сильные качества — скорость и дриблинг»

Новичок «Шахтера» Винисиус Тобиас рассказал о первых впечатлениях и целях в клубе.
– Добро пожаловать в «Шахтер»! Какие эмоции испытываешь?
– Прекрасное ощущение – переживать эту мечту здесь, в «Шахтере»! Сейчас чувствую себя особенным, готов выполнять все, чего от меня потребуют. Будем вместе с командой работать над тем, чтобы 2022 год стал крутым и успешным в плане трофеев, ведь мы этого заслуживаем!
– Уже знаешь кого-то из футболистов и что известно о самом клубе?
– Много следил за Педриньо, Майконом, Фернандо, так как с ними знаком, они великолепные игроки. Счастлив, что нахожусь в этой команде, – она сильна и позволяет раскрываться. Надеюсь, смогу сделать большой вклад в игру «Шахтера».
– Тебе знаком стиль игры команды?
– Я понял, что футбол «Шахтера» – коллективная атакующая игра. Также мне импонирует взаимодействие с мячом, ведь я крайний защитник и люблю атаковать. Думаю, обладаю необходимыми качествами, чтобы быстро интегрироваться и помогать команде добиваться результата.
– Назовешь свои сильные качества на поле?
– Хорошая скорость, отличный дриблинг, опека соперника, а еще я прекрасно удерживаю мяч и имею большое желание играть.
– Какие цели ставишь перед собой в «Шахтере»?
– Главное в ближайшее время – хорошо провести сборы, а когда начнется чемпионат, хочу помогать команде побеждать и выиграть с ней не один титул.
– Что скажешь болельщикам клуба?
– Обещаю, что буду максимально отдаваться команде и делать все, чтобы мы вас радовали!
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Чемпіонство не за Піренеями.
Підсилення дуже солідне у ШД. Такого при Ахметові ще не було. За пів року шість нових легіонерів і, в основному, досвідчені.
А в основу легионеры будут рваться - все стремятся в топ клубы. Лимит - минимум 4 украинца.
А в основу легионеры будут рваться - все стремятся в топ клубы. Лимит - минимум 4 украинца.
Чемпіонство не за Піренеями.
Підсилення дуже солідне у ШД. Такого при Ахметові ще не було. За пів року шість нових легіонерів і, в основному, досвідчені.
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