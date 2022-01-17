Мастер-класс для Даяны. Карацев допустил 107 невынужденных, но выиграл матч

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге Australian Open обыграл Хауме Муньяра из Испании (3:6, 7:6, 6:7, 6:4, 6:4).



Прошлогодний полуфиналист дважды отыгрывал счет по партиям, а также допустил 107 невынужденных ошибок за матч. Хотя, стоит отметить, что активно выигранных мячей у Карацев было не намного меньше (87).



Матч продолжался почти 5 часов. Во втором круге Карацев сыграет с Маккензи Макдональдом из США.



Отметим, что украинка Даяна Ястремская за три сета своего матча допустила 60 невынужденных ошибок и закончила матч поражением.