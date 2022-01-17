Мастер-класс для Даяны. Карацев допустил 107 невынужденных, но выиграл матч

Российский теннисист с огромным трудом пробился во второй круг

  • 17.01.2022 16:42
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Мастер-класс для Даяны. Карацев допустил 107 невынужденных, но выиграл матч
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аслан Карацев

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге Australian Open обыграл Хауме Муньяра из Испании (3:6, 7:6, 6:7, 6:4, 6:4).
 
Прошлогодний полуфиналист дважды отыгрывал счет по партиям, а также допустил 107 невынужденных ошибок за матч. Хотя, стоит отметить, что активно выигранных мячей у Карацев было не намного меньше (87).
 
Матч продолжался почти 5 часов. Во втором круге Карацев сыграет с Маккензи Макдональдом из США.  
 
Отметим, что украинка Даяна Ястремская за три сета своего матча допустила 60 невынужденных ошибок и закончила матч поражением.

Источник — Sport.ua

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