Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин — хороший трансфер для Аякса. Чем черт не шутит»

Специалист прокомментировал возможный перехода вратаря «Реала» в амстердамский клуб

  • 17.01.2022 16:06
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин — хороший трансфер для Аякса. Чем черт не шутит»
© Instagram. Андрей Лунин

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о возможном переходе 22-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала» в амстердамский «Аякс». Львиную долю карьеру Левченко провел в нидерландских клубах.

«Я очень надеюсь, что этот трансфер состоится, хотя и считаю его маловероятным. Лунин сейчас практически не играет в «Реале», поэтому шанс его перехода в «Аякс» невелик. Для нидерландского клуба это — большой риск, брать в команду футболиста, который в 22 года не играет.

Команда рассматривает футболистов под основу. Говорят о вратаре «Бенфики» и других кандидатах. Хотя для «Аякса» это мог бы быть хороший трансфер, так как Андрей до сих пор считается талантливым голкипером. Чем черт не шутит», — сказал Левченко.

Источник — Футбол 1/2/3

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