ВИДЕО. Как Винисиус Тобиас провел свою первую тренировку в Шахтере

17-летний бразилец начал адаптацию в донецком клубе

  • 17.01.2022 15:26
  • 781 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Винисиус Тобиас провел свою первую тренировку в Шахтере
© ФК Шахтер Донецк. Винисиус Тобиас

17-летний бразильский правый защитник Винисиус Тобиас присоединился к донецкому «Шахтеру» на учебно-тренировочном сборе в Турции и уже провел свою первую тренировку в составе «горняков».

«Шахтер» договорился о трансфере Винисиуса с бразильским «Интернасьоналом» минувшим летом.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 17.01.2022 15:57
    0
    это за него уплатили 6 млн.?
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    Valentina Timoshhenco
    Valentina Timoshhenco, 17.01.2022 15:56
    0
    Чи дупа резиновая как уехал в Европу так и греет ее.
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    hanter83
    hanter83, 17.01.2022 15:33
    0
    Интересно на банкет долго сидеть будет или ДеДзерби будет наигрывать
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