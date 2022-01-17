ВИДЕО. Как Винисиус Тобиас провел свою первую тренировку в Шахтере

17-летний бразильский правый защитник Винисиус Тобиас присоединился к донецкому «Шахтеру» на учебно-тренировочном сборе в Турции и уже провел свою первую тренировку в составе «горняков».
«Шахтер» договорился о трансфере Винисиуса с бразильским «Интернасьоналом» минувшим летом.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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