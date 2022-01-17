Егор ЯРМОЛЮК: «Вся команда сейчас готова к работе»

Хавбек «Днепра-1» – о выходе из отпуска

  • 17.01.2022 14:41
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Егор ЯРМОЛЮК: «Вся команда сейчас готова к работе»
© СК Днепр-1. Егор Ярмолюк

Полузащитник СК «Днепр-1» Егор Ярмолюк после выхода из отпуска ответил на вопросы клубной пресс-службы:

– Егор, с каким настроением приступаешь к зимней работе?
– Рад вернуться на базу. Пока еще не всех ребят видел, ну а прямо сейчас проходим медосмотр.

– Со здоровьем все в порядке?
– Да, все хорошо. Больше даже скажу, что у всех все хорошо (улыбается).

– Как у тебя прошли новогодние праздники и отпуск? Что больше всего запомнилось?
– В целом все хорошо: отдохнул, перезагрузился. Думаю, так и вся команда сейчас готова к следующему шагу в работе.

– Где был? Как себя вел? (улыбаемся)
– Был дома. Вел себя хорошо. (улыбается)

– Мы видели, что ты был на соревнованиях, где выступал твой младший брат. Что это был за турнир?
– Да, был на соревнованиях в родном Верхнеднепровске. Это был турнир среди четырех команд, за которые выступали ребята 2010-11 годов рождения, и там команда из Верхнеднепровска заняла первое место.

— Чего хочешь пожелать себе и команде в 2022 году?
— Лично, конечно, хочется больше играть, делать больше результативных действий, и, конечно, чтобы команда по итогам чемпионата заняла место в тройке призеров.

Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

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