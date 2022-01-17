Костышин возглавит казахстанский клуб

Украинский специалист будет тренировать «Аксу»

  • 17.01.2022 12:35
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Костышин возглавит казахстанский клуб
© ФК Колос. Руслан Костышин

Украинский специалист Руслан Костышин близок к тому, чтобы возглавить дебютанта казахстанской Премьер-лиги – «Аксу».

Ранее на эту должность клуб рассматривал испанца Альберта Риеру, с которым не удалось договориться по финансовым условиям. 

Напомним, Костышин первый тренерский опыт получил в «Колосе», который вывел из первенства любителей до представителя элитного дивизиона и участника еврокубков.

Ранее была информация, что Костышин ответил казахстанскому клубу отказом.

Источник — Meta-ratings.kz

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