Костышин возглавит казахстанский клуб

Украинский специалист Руслан Костышин близок к тому, чтобы возглавить дебютанта казахстанской Премьер-лиги – «Аксу».

Ранее на эту должность клуб рассматривал испанца Альберта Риеру, с которым не удалось договориться по финансовым условиям.

Напомним, Костышин первый тренерский опыт получил в «Колосе», который вывел из первенства любителей до представителя элитного дивизиона и участника еврокубков.

Ранее была информация, что Костышин ответил казахстанскому клубу отказом.