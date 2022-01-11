Костышина приглашал казахстанский клуб, но тренер ответил отказом

Бывший главный тренер «Колоса» Руслан Костышин получил предложение возглавить одну из команд Казахстана. Специалист рассказал, почему отказал.

«Когда со мной связались представители клуба, выступающего в элитном дивизионе казахстанского чемпионата с предложением его возглавить, то я ответил отказом. Я еще связан контрактом с «Колосом» и за исключением основной команды, отвечаю за многие вопросы, касающиеся функционирования клуба. Вот когда посчитаю свою миссию в «Колосе» выполненной, тогда и обращусь к президенту с просьбой отпустись меня. Но, повторяю, сейчас об этом не может быть речи», - сказал Костышин.

Напомним, что под руководством Руслана Костышина ковалевский «Колос» прошел путь от команды выступающей в аматорском первенстве Киевской области до представителя элитного дивизиона чемпионата Украины.