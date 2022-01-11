Костышина приглашал казахстанский клуб, но тренер ответил отказом

Украинский специалист продолжает работать в «Колосе»

  • 11.01.2022 05:21
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Костышина приглашал казахстанский клуб, но тренер ответил отказом
© ФК Колос. Руслан Костышин

Бывший главный тренер «Колоса» Руслан Костышин получил предложение возглавить одну из команд Казахстана. Специалист рассказал, почему отказал.

«Когда со мной связались представители клуба, выступающего в элитном дивизионе казахстанского чемпионата с предложением его возглавить, то я ответил отказом. Я еще связан контрактом с «Колосом» и за исключением основной команды, отвечаю за многие вопросы, касающиеся функционирования клуба. Вот когда посчитаю свою миссию в «Колосе» выполненной, тогда и обращусь к президенту с просьбой отпустись меня. Но, повторяю, сейчас об этом не может быть речи», - сказал Костышин.

Напомним, что под руководством Руслана Костышина ковалевский «Колос» прошел путь от команды выступающей в аматорском первенстве Киевской области до представителя элитного дивизиона чемпионата Украины.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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