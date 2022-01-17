ВИДЕО. Давид Нерес провел первую тренировку с Шахтером

Вингер уже занимается с первой командой

  • 17.01.2022 11:11
  • 1144 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Давид Нерес провел первую тренировку с Шахтером
© shakhtar.com

Новичок «Шахтера» Давид Нерес, который на днях подписал контракт до конца 2026 года, уже приступил к работе с командой Роберто Де Дзерби.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 17.01.2022 11:34
    +5
    Bibenco, 17.01.2022 11:32
    А чего он рачком стоит в воротах? Физика хромает?
    это посвящение в крота - так сказать чтобы легче было в ЛЧ 10 штук от Боруссии принимать
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 17.01.2022 11:40
    +4
    L.F.C., 17.01.2022 11:34
    это посвящение в крота - так сказать чтобы легче было в ЛЧ 10 штук от Боруссии принимать
    Вписка?
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 17.01.2022 11:32
    +4
    А чего он рачком стоит в воротах? Физика хромает?
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 17.01.2022 12:04
    +1
    Bibenco, 17.01.2022 11:40
    Вписка?
    вжопка
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 17.01.2022 12:59 (изменен)
    0
    romanchik.8409, 17.01.2022 12:08
    Неожиданно...Что уже с первой..А обкатка в Ю19
    Ты перепутал, это грозный вингер с Аякса, ему 24. А на того защитника, которому 18 лет, вообще без слёз смотреть невозможно.
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 17.01.2022 12:08
    0
    Неожиданно...Что уже с первой..А обкатка в Ю19
    Ссылка
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