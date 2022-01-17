Рафаэль БЕНИТЕС: «Сейчас в футболе ждут немедленных результатов»

Рафаэль Бенитес выступил с заявлением после увольнения из «Эвертона».

«Понимал, что легко не будет. С первого дня мой штаб и я работали с полной самоотдачей. У нас не было хороших результатов, но из-за финансовой ситуации и травм, с которыми мы столкнулись, все стало еще сложнее.

Сейчас в футболе все ждут немедленных результатов. Думаю, мы бы играли лучше, если бы все наши игроки были бы в обойме.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас на протяжении всего этого времени. Желаю успехов «Эвертону», — сказано в заявлении Бенитеса.

Напомним, Бенитес возглавил клуб летом 2021 года. В данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 19 матчах всего 19 очков.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов назначить Гаттузо.