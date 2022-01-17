Эвертон готов назначить Гаттузо

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса.
Английский клуб рассматривает вариант с приглашением экс-наставника «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Представители «Эвертона» уже вступили в переговоры с агентом Гаттузо Жорже Мендешем.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» отказался возглавлять Жозе Моуриньо.
Также на должность наставника «ирисок» претендуют Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Данкан Фергюсон и Паулу Фонсека.
Напомним, что за «Эвертон» играет украинский защитник Виталий Миколенко. В данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 19 матчах всего 19 очков.
Источник — твиттер Николо Скиры
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