Эвертон готов назначить Гаттузо

Известный итальянский тренер среди главных кандидатов на эту должность

  • 17.01.2022 08:15
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Эвертон готов назначить Гаттузо
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса.

Английский клуб рассматривает вариант с приглашением экс-наставника «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Представители «Эвертона» уже вступили в переговоры с агентом Гаттузо Жорже Мендешем.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» отказался возглавлять Жозе Моуриньо.

Также на должность наставника «ирисок» претендуют Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Данкан Фергюсон и Паулу Фонсека.

Напомним, что за «Эвертон» играет украинский защитник Виталий Миколенко. В данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 19 матчах всего 19 очков.

 

Источник — твиттер Николо Скиры

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