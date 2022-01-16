Источник: Моуриньо отказался возглавить Эвертон

В шорт-лист у «ирисок» входят бывшие звездные игроки Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард

  • 16.01.2022 22:53
  • 465 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Моуриньо отказался возглавить Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался возглавить английский «Эвертон», хотя ему поступило такое предложение.

Лидерами в борьбе за рулевой мостик «ирисок» являются Уэйн Руни, Данкан Фергюсон, Фрэнк Лэмпард. Не исключен и вариант назначения экс-коуча «Шахтера» Паулу Фонсеки.

Напомним, руководство английского «Эвертона», за который играет украинец Виталий Миколенко, уволило главного тренера Рафаэля Бенитеса. 61-летний испанец работал в «Эвертоне» с июля 2021 года.

«Эвертон» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 19 матчах всего 19 очков.

Источник — The Telegraph

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 16.01.2022 23:05
    0
    Звичайно, йому потрібно, щоб звільнили з "Роми" та отримати компенсацію, а вже після цього розглядати інші пропозиції.
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