Тренер для Миколенко: кто возглавит Эвертон. Есть ли в шорт-листе Шевченко?

Не исключен вариант назначения экс-коуча «Шахтера» Паулу Фонсеки

  • 16.01.2022 16:30
  • 1722 просмотра
  • 2 комментария
Тренер для Миколенко: кто возглавит Эвертон. Есть ли в шорт-листе Шевченко?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, у кого наиболее высокие шансы возглавить английскую команду «Эвертон».

По данным букмекеров, лидерами в борьбе за рулевой мостик «ирисок» являются Уэйн Руни (коэф. 2.2), Данкан Фергюсон (4.5), Фрэнк Лэмпард (7.5). Не исключен и вариант назначения экс-коуча «Шахтера» Паулу Фонсеки (11.0).

А вот украинского специалиста Андрея Шевченко, уволенного днем ранее из Дженоа, в шорт-листе кандидатов в наставники «Эвертона» нет.

Напомним, руководство английского «Эвертона», за который играет украинец Виталий Миколенко, приняло решение уволить главного тренера Рафаэля Бенитеса. Стороны ведут переговоры о сумме компенсации. Ожидается, что официально об отставке должны объявить в ближайшее время, не позже понедельника, 17 января.

Новый тренер для Миколенко. Кто возглавит Эвертон?

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 16.01.2022 16:55 (изменен)
    0
    Як же ж тепер буде Евертон без
    СУПЕРМЕГАТРЕНЕРАГОСТАЙБАЙТЕРАЗАРОБІТЧА
    НИНа...
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