Тренер для Миколенко: кто возглавит Эвертон. Есть ли в шорт-листе Шевченко?

Стало известно, у кого наиболее высокие шансы возглавить английскую команду «Эвертон».

По данным букмекеров, лидерами в борьбе за рулевой мостик «ирисок» являются Уэйн Руни (коэф. 2.2), Данкан Фергюсон (4.5), Фрэнк Лэмпард (7.5). Не исключен и вариант назначения экс-коуча «Шахтера» Паулу Фонсеки (11.0).

А вот украинского специалиста Андрея Шевченко, уволенного днем ранее из Дженоа, в шорт-листе кандидатов в наставники «Эвертона» нет.

Напомним, руководство английского «Эвертона», за который играет украинец Виталий Миколенко, приняло решение уволить главного тренера Рафаэля Бенитеса. Стороны ведут переговоры о сумме компенсации. Ожидается, что официально об отставке должны объявить в ближайшее время, не позже понедельника, 17 января.

Новый тренер для Миколенко. Кто возглавит Эвертон?