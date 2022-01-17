Йожеф САБО: «Шевченко сам себе нагадил. Кто его заставлял идти в Дженоа?»

Специалист оценил увольнение Шевченко

  • 17.01.2022 10:11
  • 2886 просмотров
  • 10 комментариев
Йожеф САБО: «Шевченко сам себе нагадил. Кто его заставлял идти в Дженоа?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный в прошлом наставник Йожеф Сабо удивлен, что Андрей Шевченко согласился работать в «Дженоа», откуда украинца в итоге уволили через два месяца после назначения.

«Извините за выражение, но Шевченко сам себе нагадил, приняв тонущий «Дженоа» в такой сложной турнирной ситуации. Кто его заставлял туда идти? Зачем он пошел в команду, которая шла на 17-м месте? Я этого не понимаю. Увидев две игры «Дженоа», ужаснулся. С таким подбором игроков команде в Серии А делать нечего. Конечно, наверное, у Шевченко была надежда на трансферное окно, потому что надо было брать как минимум пять новых футболистов. Но в итоге мало кого взяли. В итоге с таким составом на что-то рассчитывать было сложно».

«Но он, как говорится, сам виноват в этой ситуации. Видимо, после сборной и Евро Шевченко думал, что легко сможет и в клубе. Но надо не забывать, какое везение было у украинцев при выходе из группы. Я не утверждаю, что Шевченко не понимает в футболе. Понимает. Но для того, чтобы его понимали, нужны футболисты. Увы, с таким подбором игроков в «Дженоа» ему ничего не светило. Жаль».

«Шевченко был слишком уверен, что вытянет «Дженоа». Получилось, наоборот, «Дженоа» потянул его вниз. Тем более, не будем забывать, какой сложный календарь был у команды — «Рома», «Аталанта», «Милан», - считает Сабо.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 17.01.2022 10:15
    +6
    Хотел бы и я себе "нагадить" так 20 лямов за 3 месяца
    Ссылка
    Valentina Timoshhenco
    Valentina Timoshhenco, 17.01.2022 10:37
    +5
    Деньги не пахнут.
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 17.01.2022 10:53
    +4
    Он думал, что сможет совершить подвиг.
    Ссылка
    Leon LeGa
    online
    Leon LeGa, 17.01.2022 10:56
    +3
    LomUs17, 17.01.2022 10:36
    Вот старик интересный. Наверное ж обещали МЕГАусиление и что амбициозный проект, а на деле оказалось, что хитроопые дельцы хотели, как обычно, за две копейки купить и дело в шляпе, а оно так не работает, тут вкладывать нужно постоянно. Если б Андрей знал такое, естесно не пошёл бы. Доверчивый он просто)
    Конечно он это все понимал. Но желание попробовать себя в Италии и понюхать все "кухню" изнутри - хоть ненадолго! - перевесило.
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 17.01.2022 10:36
    +3
    Вот старик интересный. Наверное ж обещали МЕГАусиление и что амбициозный проект, а на деле оказалось, что хитроопые дельцы хотели, как обычно, за две копейки купить и дело в шляпе, а оно так не работает, тут вкладывать нужно постоянно. Если б Андрей знал такое, естесно не пошёл бы. Доверчивый он просто)
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 17.01.2022 10:33
    +3
    Грубо, но верно.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 17.01.2022 11:27
    +2
    Муґунот Уух, 17.01.2022 10:24
    в плане имиджа. "ауру" в Генуе он себе изрядно подпортил.
    В "плане имиджа" ауру он подпортил себе, когда в политику решил было податься (кто помнит - тот не забудет), а это так - жизненный опыт с неплохим финансовым кэшем.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 17.01.2022 10:56
    +2
    New Zealander, 17.01.2022 10:15
    Хотел бы и я себе "нагадить" так 20 лямов за 3 месяца
    репутация дороже денег тем более на начале карьеры тренера
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 17.01.2022 11:26
    0
    Нагадила командочка.
    Ну нельзя было проигрывать дерби Сампдории и конкуренту - Специи! Остальное бы простили...
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 17.01.2022 10:24
    -1
    New Zealander, 17.01.2022 10:15
    Хотел бы и я себе "нагадить" так 20 лямов за 3 месяца
    в плане имиджа. "ауру" в Генуе он себе изрядно подпортил.
    Ссылка
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