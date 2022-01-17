Барселона поздравила Реал с завоеванием Суперкубка Испании

«Реал» обыграл «Атлетик» в финале Суперкубка Испании. Матч завершился со счетом 2:0.
«Барселона» поздравила мадридский клуб с завоеванием трофея.
«Поздравляем мадридский «Реал» с победой в Суперкубке», — сообщил официальный Twitter-аккаунт каталонского клуба.
«Барселона» является рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков Испании — 13. Для «Реала» текущий трофей стал 12-м.
Напомним, что в полуфинале турнира «Барселона» уступила «Реалу» со счетом 2:3.
Congratulations @realmadriden for the Super Cup title— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 16, 2022
Источник — Sport.ua
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