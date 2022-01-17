Винисиус ТОБИАС: «В Украине очень холодно, но к этому я адаптируюсь»

Бразильский защитник прокомментировал переход в украинский клуб

  • 17.01.2022 05:40
  • 663 просмотра
  • 2 комментария
Винисиус ТОБИАС: «В Украине очень холодно, но к этому я адаптируюсь»
© ФК Интернасьонал. Винисиус Тобиас

Новичок донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас прокомментировал свой трансфер в украинский клуб.

«Честно говоря, еще до перехода я выучил всех игроков «Шахтера», но ни с одним из бразильцев на поле не пересекался. Фантастический клуб и великие игроки. Также отмечу прекрасного тренера, работать с которым будет фантастикой. 

Я играю на правом фланге, как и Тете. Он фантастический игрок. Играть с ним, как и с Додо, очень классно. Это поможет мне адаптироваться и прогрессировать быстрее. В Украине очень холодно, но к этому, думаю, я адаптируюсь», - сказал Тобиас.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kovalchuk
    online
    Kovalchuk, 17.01.2022 06:17
    +1
    Обезьянка замёрзла
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    Энди Мир
    Энди Мир, 17.01.2022 05:53
    +1
    Последний раз в Украине было очень холодно - лет 10 назад , если не больше. Ну понятно в январе в Киеве пальм с бананами и кокосами не так много, как бы вам хотелось. Но пару мест найти можно.
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